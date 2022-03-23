Erzurum ve Ardahan'da bazı okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika
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Erzurum ve Ardahan'da bazı okullarda eğitime ara verildi

23.03.2022 23:03
Erzurum ve Ardahan'da bazı okullarda eğitime ara verildi

Erzurum'un 13 ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Erzurum'un 13 ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü. Bu nedenle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Pasinler, Hınıs, Karayazı, Tortum, Çat, Aşkale, Şenkaya, Tekman, Köprüköy ve Karaçoban ilçelerinde 24 Mart perşembe günü eğitime ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.

Ardahan

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Kar yağışının Göle'de şiddetini artırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden Göle'deki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

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Erzurum, Ardahan, Göle, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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