Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava genellikle parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 32, Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 28, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 19 derece olması öngörülüyor.