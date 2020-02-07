Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı - Son Dakika
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Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı

6 saat önce

ERZURUM ve Ardahan, sabaha karşı başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü.

Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı, System.String[]

ERZURUM ve Ardahan, sabaha karşı başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. Belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan- Çıldır yolunun Meryem Geçidi'nde sabaha karşı başlayan kar yağışının etkisi, ilerleyen saatlerde arttı. Bölgede kar yağışıyla birlikte tipi de etkili olurken, görüş uzaklığı düştü. Yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Ardahan, kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Erzurum'da da sabah saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yollardaki buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı. Erzurum da kar yağışıyla beyaza büründü.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
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