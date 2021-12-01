Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı - Son Dakika

ERZURUM, aralık ayına kar yağışı ve tipiyle başladı. Erzurum- Erzincan kara yolunda ulaşım aksarken, Ardahan 'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün gün boyu etkili olan ve gece devam eden rüzgar sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tipiyle birlikte yağan kar kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreyi geçerken, Palandöken Kayak Merkezi'nde 10 santimetreye ulaştı. Yoğun sisin de etkili olduğu şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek üzere evden çıkanlar zor anlar yaşadı.