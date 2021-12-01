Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı (3) - Son Dakika

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Ardahan-Göle kara yolu Güzçimeni köyü mevkiinde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan TIR şoförleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, kimi sürücüde aracına zincir takarak yola devam etti. Kaz yüklü bir kamyonet de kayarak yoldan çıktı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıktığını söyleyen kamyon şoförü, kurtarılmayı beklediğini belirtti.