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Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

16.02.2022 10:13
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Yer yer sisin görüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, yol ve kaldırımlarda ise buzlanma meydana geldi.

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Ardahan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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