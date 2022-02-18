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Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yüzünden araçların camları buz tuttu - Son Dakika

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yüzünden araçların camları buz tuttu

18.02.2022 09:44
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yüzünden araçların camları buz tuttu

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, şadırvanlar ve kaldırımlar buz tuttu.

Araçların camlarının da buzla kaplandığı kentte belediye ekiplerinin buz ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'da soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.

Kaldırım ve yollarda buzlanma meydana gelen ilde vatandaşlar ve sürücüler yollarla ilerlemekte güçlük çekti.

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Ardahan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yüzünden araçların camları buz tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yüzünden araçların camları buz tuttu - Son Dakika
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