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Yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Yoğun kar yağışı etkili oluyor

01.12.2021 09:57

Erzurum ve Ardahan'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum ve Ardahan'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da dün başlayıp gece saatlerine kadar süren fırtına, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Aniden bastıran kar, kısa sürede kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Halen yoğun şekilde devam eden yağış sebebiyle, sabah işe gitmek için evden çıkanlar ve sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.

Ardahan'da da gece yağan sağanağın ardından, sabah kar yağışı başladı.

Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor

Fırtına, Ardahan, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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