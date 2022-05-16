Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimleri mayısta yağan karla beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimleri mayısta yağan karla beyaza büründü

16.05.2022 11:20
Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimleri mayısta yağan karla beyaza büründü

Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında kar yağdı.

Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında kar yağdı.

Erzurum'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Palandöken Kayak Merkezi ve çevresinde etkisini artıran kar yağışı sonrası, bahar aylarında yeşile bürünen dağın yüksek kesimleri ve etekleri beyaz örtüyle kaplandı.

Piknik alanlarında bulunan kamelyaların üzerinde kar birikintileri oluşurken, Palandöken Dağı eteklerinde baharda açan çiçekler ve yeşil örtünün karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı kentin bazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Ardahan'da da kent merkezinde sağanak etkili olurken yükseklere kar yağdı.

Kardan dolayı özellikle Ardahan ile Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü.

YORUMLAR
500
Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu Yüksek kar vaadiyle 500 kişiyi dolandıran 2'si Çinli 5 şüpheli tutuklandı Yüksek kar vaadiyle 500 kişiyi dolandıran 2'si Çinli 5 şüpheli tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimleri mayısta yağan karla beyaza büründü - Son Dakika


Son Dakika
11:19 İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar
11:17 İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin!
11:14 Irak'ta yaşanan şiddetli kum fırtınası hayatı altüst etti: Onlarca kişi boğulma riski geçirdi, okullar tatil edildi
11:12 Merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 50,2 milyar TL açık verdi
11:08 Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı
10:49 TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 845 bin oldu
10:48 Motosiklet kaskı takıp, hasmına güpegündüz kurşun yağdırdı! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
10:47 6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü
10:41 Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi
10:30 Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 11:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimleri mayısta yağan karla beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement