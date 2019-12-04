Erzurum ve Erzincan'da 29 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Erzurum ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 29 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanan 181 mahalle yolundan 167'si, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kapalı 14 mahalle yolunda tekrar ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama yapıyor.

Yetkililer, kapanan yolların en kısa sürede açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Erzincan

Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle kapanan 65 köy yolundan 50'si ekiplerce ulaşıma açıldı.

Yağış sonrası kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Refahiye ilçesinde kapalı bulunan 15 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çalışma gerçekleştiriyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların 7 greyder, 1 dozer, 3 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile yürütüldüğünü belirterek, "Kurum olarak ekipman ve tuzlama stokumuzu yaptık. İki gündür etkili olan kar yağışı sonucu kapanan köy yollarını açıyoruz. Herhangi bir acil durumda gece gündüz demeden ekiplerimiz bölgeye hareket edecek ve hastalık veya cenaze gibi durumlarda çalışma yapacak." ifadelerini kullandı.

Ağrı'da köy yolları ulaşıma açıldı

Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle kapanan 27 köy yoluna ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama yaptı.

Öte yandan ekipler açılan yolların tipi nedeniyle tekrar kapanmaması için çalışma yürütüyor.