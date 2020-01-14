Erzurum ve Erzincan'da 39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
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Erzurum ve Erzincan'da 39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Erzurum ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 39 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum ve Erzincan'da 39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Erzurum ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 39 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla gece boyunca süren kar yağışı nedeniyle 21 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Erzincan'da ise İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan 18 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Refahiye'de 10 ve Çayırlı'da 8 köy yolunda 3 ekip, 7 greyder, 3 bıçaklı kamyon ve 3 kepçe ile çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Iğdır'da önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 24 köy yolu ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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