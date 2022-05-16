Erzurum ve Erzincan'da 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzurum ve Erzincan'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

16.05.2022 16:58
Erzurum ve Erzincan'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum ve Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum ve Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolunda Rahmi M. idaresindeki aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada İran sınırından yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 38'i Afganistan ve 3'ü Pakistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin kaçakçılara kişi başı biner dolar verdikleri, bir gece Türkiye'de konakladıktan sonra batı illerine gönderilmek üzere söz konusu araca bindirildikleri belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü Rahmi M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada kaçakçılıkta kullanılan araç ile tutuklanan sürücünün banka hesaplarına el konulduğu öğrenildi.

Erzincan'da uygulama noktasından kaçan 5 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulamada göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Uygulama noktasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonete öncülük yaptığı tespit edilen İ.G'nin kullandığı otomobili durdu.

Bu sırada ekipler, kamyonetin uygulama noktasına gelmeden Ekşisu'ya giden tali yoldan kaçtığını görmeleri üzerine takibe başladı.

Ekipler, Akyazı beldesinde tarlaya park edilen kamyonetten kaçmaya çalışan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan ekipler, düzensiz göçmen taşıyan araca öncülük yaptıkları iddiasıyla otomobilde bulunan sürücü İ.G. ile araçtaki İ.A. ile A.K'yi gözaltına aldı.

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Erzincan, Tragger, Erzurum, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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