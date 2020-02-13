Erzurum ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli - Son Dakika
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Erzurum ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli

6 saat önce

Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

Erzurum ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli, System.String[]

Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

Erzurum Havalimanından yapılması planlanan Erzurum- Ankara ile Erzurum- İstanbul seferlerinden 3'ü, yoğun kar ve tipi nedeniyle iptal edildi. İlerleyen saatlerde bu illere yapılacak 2 seferin de gecikmeli yapılacağı öğrenildi.

Erzincan Havalimanından da İstanbul-Erzincan ve Erzincan-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşullarının devam etmesi dolayısıyla yapılamadığı bildirildi.

Seferler, hava şartlarının düzelmesi durumunda gerçekleştirilecek.

İstanbul, Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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