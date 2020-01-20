Erzurum ve Erzincan'da kar bekleniyor - Son Dakika
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Erzurum ve Erzincan'da kar bekleniyor

6 saat önce

Erzurum ve Erzincan'da kar yağışının beklendiği bildirildi.

Erzurum ve Erzincan'da kar bekleniyor, System.String[]

Erzurum ve Erzincan'da kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerine kadar Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer sis ve pus olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 14, Ağrı ve Ardahan'da 13, Erzurum'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 3, Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı'da 3, Ardahan ve Erzurum'da 1 derece olması bekleniyor.


Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 26 santimetre ölçüldü.


Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesinin yanı sıra pus beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgilileri dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Tunceli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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