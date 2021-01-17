Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 499 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 499 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da üç gündür devam eden ve yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde olumsuz hava koşullarından dolayı mahalle statüsündeki 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 1500 personel ve 500 araçla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 15, Üzümlü'de 15, İliç'te 15, Kemah'ta 16, Kemaliye'de 18, Refahiye'de 70 ve Tercan ilçesinde 35 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 14 greyder, 7 kepçe, 4 bıçaklı kamyon desteğiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.