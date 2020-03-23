Erzurum ve Erzincan'da koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Erzurum ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'da, Palandöken Belediyesince koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) birimi oluşturuldu.

Ekipler, bu doğrultuda 60 yaş üzeri vatandaşlarla kronik hastalığı olan ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar teslim ediyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Siz evde kalın, biz bütün ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim" anlayışıyla hizmet verdiklerini belirtti.

İlçe genelinde dezenfekte işlemleri, hijyen çalışmaları ve fiyat denetiminin sürdüğünü, virüs tehdidinin kısa sürede atlatılması için "Evde kal" uyarılarının dikkate alınması gerektiğini anlatan Sunar, şunları kaydetti:

"Özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın, kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ve engelli kardeşlerimizin evlerinde kalmaları, mücadelenin en önemli ayağı. Bu önemin bilinciyle yeni bir hizmeti devreye aldık. 'Siz evde kalın, biz bütün ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim' diyerek belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz PALTİM'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın yanı sıra kronik hastalığı olan ve engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Evden çıkmadan ihtiyaçlarını kapılarına teslim edeceğiz. İnşallah kurallara uyan, uyarıları dikkate alan vatandaşlarımızla bu virüsü birlikte yeneceğiz."

- Erzincan'da koronavirüs tedbirleri

Erzincan'da İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm birimler koronavirüs ile mücadele kapsamında ilaçlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı önlem amacıyla meclis binası odaları ve koridorları ile tüm katlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldığı bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerin artırıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan, ardından da ülkemize kadar gelen Kovid-19 koronavirüse karşı Erzincan İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm birimlerde temizlik çalışması başlatıldı. Personelin görev yaptığı her alanda gerçekleştiren genel temizliğin ardından, özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından birimlerin tüm alanlar, araçlar ve ekipmanlar dezenfekte edildi."