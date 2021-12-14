Erzurum ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika

Erzincan ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

Yer yer sis ve pus yaşanacak bölgede Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 14, Ağrı'da 8, Erzurum'da 6, Iğdır'da 4, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 9, Tunceli ve Erzincan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 3, Kars'ta 2, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olması öngörülüyor.

Bölgede en soğuk yerleşim yeri ise gece sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 53, Sarıkamış'ta 15 santimetre olarak ölçüldü.