Erzurum ve Erzincan Valileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Erzurum ve Erzincan Valileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2021 11:03
Erzurum ve Erzincan Valileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Erzincan Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Erzincan Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle her yıl 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızla geliştiğini belirten Memiş, "Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadır. Zor şartlarda milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Memiş, basın mensuplarının en önemli vasfının, gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli biçimde yansıtmak olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamada olumlu rol üstlendiğini ifade eden Memiş, şöyle devam etti:

"Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milletin doğru ve hızlı şekilde haber almasını sağlayarak, demokrasiye, birlik ve dirliğimize sahip çıkmış olup, üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiş ve darbe girişiminin başarısız olmasında da büyük rol üstlendikleri hiçbir zaman unutulmayacaktır."

Memiş, ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmetle anarak gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"Basın mensuplarımızın üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazla"

Erzincan Valisi Makas ise gazetecilerin kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesi, vatandaşların haber alma hakkının korunması, demokrasinin işlerliği açısından önemli görev yürüttüklerini ifade etti.

Milletin adeta gören gözü, işiten kulağı durumunda olan gazetecilerin devlet ile vatandaş arasında bir köprü görevi üstlendiğini belirten Makas, şunları kaydetti:

"Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin sürekli geliştiği günümüz dünyasında, tarafsız ve doğru haber yapan medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel, işitsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin arttığı günümüzde, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi açısından basın mensuplarımızın üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır."

Makas, doğal afet ve salgın hastalık gibi hayati tehlikenin olduğu dönemlerde bile kamuoyunun zamanında ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla zor şartlarda fedakarca çalışarak yaşamlarını yitiren ve hayatını, yüreğini bu yola adamış nice ölümsüz basın mensubunu rahmetle yad ettiğini aktardı.

Gazeteciler Günü, Erzincan, Erzurum, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Erzincan Valileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım         
11:02
Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi         
10:37
Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor         
10:24
Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı         
10:07
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!         
00:54
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 12:00:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum ve Erzincan Valileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei