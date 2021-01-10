Erzurum ve Erzincan Valileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Erzincan Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle her yıl 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızla geliştiğini belirten Memiş, "Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadır. Zor şartlarda milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Memiş, basın mensuplarının en önemli vasfının, gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli biçimde yansıtmak olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamada olumlu rol üstlendiğini ifade eden Memiş, şöyle devam etti:

"Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milletin doğru ve hızlı şekilde haber almasını sağlayarak, demokrasiye, birlik ve dirliğimize sahip çıkmış olup, üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiş ve darbe girişiminin başarısız olmasında da büyük rol üstlendikleri hiçbir zaman unutulmayacaktır."

Memiş, ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmetle anarak gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"Basın mensuplarımızın üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazla"

Erzincan Valisi Makas ise gazetecilerin kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesi, vatandaşların haber alma hakkının korunması, demokrasinin işlerliği açısından önemli görev yürüttüklerini ifade etti.

Milletin adeta gören gözü, işiten kulağı durumunda olan gazetecilerin devlet ile vatandaş arasında bir köprü görevi üstlendiğini belirten Makas, şunları kaydetti:

"Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin sürekli geliştiği günümüz dünyasında, tarafsız ve doğru haber yapan medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel, işitsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin arttığı günümüzde, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi açısından basın mensuplarımızın üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır."

Makas, doğal afet ve salgın hastalık gibi hayati tehlikenin olduğu dönemlerde bile kamuoyunun zamanında ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla zor şartlarda fedakarca çalışarak yaşamlarını yitiren ve hayatını, yüreğini bu yola adamış nice ölümsüz basın mensubunu rahmetle yad ettiğini aktardı.