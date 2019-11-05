Son Dakika Haberleri: Erzurum ve İstanbul'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Son Dakika Güncel Erzurum ve İstanbul'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Erzurum ve İstanbul'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

7 saat önce

Erzurum ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Erzurum ve İstanbul'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Erzurum ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı kişilerin terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Bu kapsamda terör örgütü ile irtibatı bulunduğu değerlendirilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Erzurum ile İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İstanbul, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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