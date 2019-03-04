Son Dakika Haberleri: Erzurum ve Kars Eksi 19'u Gördü

Erzurum ve Kars Eksi 19'u Gördü

15 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde adeta buz kesti.

Erzurum ve Kars Eksi 19'u Gördü, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesinde adeta buz kesti. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Erzurum ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde Erzurum, Ağrı, Iğdır ile Kars'ın güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 19, Ardahan'da 18, Erzurum'da 19, Erzincan'da 1 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Konaklı'da 104, Palandöken'de 107, Kars Sarıkamış'ta 93, Ardahan Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü. Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Aşırı soğukların yaşandığı Erzurum'da cadde ve sokaklar buz tuttu. Çatılardan sarkan sarkıtların boyu 2 metreyi buldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzla mücadeleyi sürdürürken kapalı mahalle ve köy yollarının da yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

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