Erzurum ve Kars Eksi 19'u Gördü

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Bitlis'te Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü

Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu