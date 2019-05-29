Erzurum ve Kars için yüksek sıcaklık uyarısı
57 dakika önce
Meteoroloji, Erzurum ve Kars genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.
Meteoroloji, Erzurum ve Kars genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:29 Kaynak: AA
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte Erzurum ve Kars genelinde sıcaklıkların yarın gün içinde 5-10 derece artması bekleniyor.
Yüksek sıcaklıklar doğrultusunda vatandaşların oluşması muhtemel güneş çarpması gibi sağlık sorunları ile muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
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