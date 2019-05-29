Son Dakika Haberleri: Erzurum ve Kars için yüksek sıcaklık uyarısı
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Erzurum ve Kars için yüksek sıcaklık uyarısı

57 dakika önce

Meteoroloji, Erzurum ve Kars genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

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Meteoroloji, Erzurum ve Kars genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte Erzurum ve Kars genelinde sıcaklıkların yarın gün içinde 5-10 derece artması bekleniyor.
Yüksek sıcaklıklar doğrultusunda vatandaşların oluşması muhtemel güneş çarpması gibi sağlık sorunları ile muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:29 Kaynak: AA
Afrika, Kars, Erzurum, Güncel
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