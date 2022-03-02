Erzurum ve Kars karla yeniden beyaza büründü - Son Dakika
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Erzurum ve Kars karla yeniden beyaza büründü

02.03.2022 10:28
Erzurum ve Kars karla yeniden beyaza büründü

Erzurum ve Kars, kar yağışının ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum ve Kars, kar yağışının ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Yılın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplı olan ancak son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla il merkezindeki karların kısmen eridiği Erzurum'da dün başlayan yağış, gece ve sabah aralıklarla etkisini sürdürdü.

Ağaçlar, binaların çatıları ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Yüksek kesimlerinde tipinin de etkili olduğu kentte, kırsaldaki 37 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplamda 162 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekiplerinin yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması sürdürdüğü kentte, park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.

Kars

Kars'ta da dün başlayan sağanak, gece yerini kara bıraktı.

Sabah etkisini artıran kar nedeniyle caddeler, araçlar beyaza büründü. İş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.

Kentte, Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Erzurum ve Kars karla yeniden beyaza büründü
Erzurum ve Kars karla yeniden beyaza büründü
Erzurum ve Kars karla yeniden beyaza büründü
Erzurum ve Kars karla yeniden beyaza büründü

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Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Kars karla yeniden beyaza büründü - Son Dakika


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