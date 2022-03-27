Erzurum ve Kars'ta 127 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Erzurum ve Kars'ta 127 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

27.03.2022 10:52
Erzurum ve Kars'ta 127 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 127 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 127 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 125 mahalle ile mezranın yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Keşişkıran ile Sarıkamış ilçesine bağlı Yarkaya köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Öte yandan, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yukarı Damlapınar köyü yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan iki araç ile saman yüklü kamyon, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

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Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Kars'ta 127 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum ve Kars'ta 127 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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