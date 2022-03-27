Erzurum ve Kars'ta 127 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 127 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 125 mahalle ile mezranın yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Keşişkıran ile Sarıkamış ilçesine bağlı Yarkaya köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Öte yandan, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yukarı Damlapınar köyü yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan iki araç ile saman yüklü kamyon, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.