Erzurum ve Kars'ta 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum ve Kars'ta 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

14.04.2022 10:45
Erzurum ve Kars'ta 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 mahalle ile mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Kars'ta 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum ve Kars'ta 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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