Erzurum ve Kars'ta 46 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle 27 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Erzurum'da geceden itibaren etkili olan kar, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum ile Kars 'ta kar yağışı nedeniyle 46 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

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