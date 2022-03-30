Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor - Son Dakika
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Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor

30.03.2022 09:29
Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor

Erzurum ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 77 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ve kara yolları ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını iş makineleri desteğinde aralıksız sürdürüyor.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kırsalda karla mücadele çalışması yürütüyor.

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Doğu Anadolu'daki 3 ilde 262 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Doğu Anadolu'daki 3 ilde 262 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor - Son Dakika
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