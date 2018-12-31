Erzurum ve Kars'ta Buz Timleri İş Başında
19 dakika önce
Sibirya soğuklarının etkisine giren Erzurum ve Kars'ta her yer buz tuttu.
Sibirya
soğuklarının etkisine giren Erzurum
ve Kars
'ta her yer buz tuttu. Çatılardan sarkan buzların tehlike oluşturduğu Erzurum ile kaldırımların buzla kaplandığı Kars'ta belediye işçileri kolları sıvadı. Boyları bir metreyi geçen buz sarkıtları itfaiye ekipleri kırılırken, kaldırımdaki buzlar ise kazma küreklerle temizlendi. En düşük kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetre, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 20'lere yaklaştığı Erzurum'da çatılarda dev buz sarkıtlardı oluşmaya başladı. İnsan hayatını tehdit eden sarkıtlar için Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekiplerinden oluşan bir tekip kurdu. İtfaiye
buz kırma ekibi Yakutiye
İlçesi Çaykara
Caddesi'ndeki bir iş merkezinin çatısında biriken buz sarkıtlarını temizledi. Çalışma öncesi kaldırımı şeritle kapatan ekipler, ardından çatıdaki buzları tek tek kırdı. Kaldırıma düşen buz parçalarını ise esnaf işyerinin önünden temizledi.
KAZMA KÜREKLERLE BUZLARI KIRDILAR
Kars'ta ise havaların soğuk gitmesi ile birlikte buz tutan kaldırımlar belediye işçilerinin kontrolünde temizleniyor. Şehrin her yanına dağılan buz timi demir küreklerle kaldırımdaki buzları kırıyor. Vatandaşların kayıp düşmemesi, dikkatlerinin dağılmaması ve rahat yürümesi için fedakarca çalışan işçiler kaygan kaldırımları buzlardan arındırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:33 Kaynak: DHA
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