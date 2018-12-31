Son Dakika Haberleri: Erzurum ve Kars'ta Buz Timleri İş Başında

Erzurum ve Kars'ta Buz Timleri İş Başında

15 dakika önce

SİBİRYA soğuklarının etkisine giren Erzurum ve Kars'ta her yer buz tuttu.

Erzurum ve Kars'ta Buz Timleri İş Başında, System.String[]
SİBİRYA soğuklarının etkisine giren Erzurum ve Kars'ta her yer buz tuttu. Çatılardan sarkan buzların tehlike oluşturduğu Erzurum ile kaldırımların buzla kaplandığı Kars'ta belediye işçileri kolları sıvadı. Boyları 1 metreyi geçen buz sarkıtları itfaiye ekipleri kırılırken, kaldırımdaki buzlar ise kazma küreklerle temizlendi.

Kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetre, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 20'lere yaklaştığı Erzurum'da çatılarda dev buz sarkıtlardı oluşmaya başladı. İnsan hayatını tehdit eden sarkıtlar için Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekiplerinden oluşan bir ekip kurdu. İtfaiye buz kırma ekibi Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki bir iş merkezinin çatısında biriken buz sarkıtlarını temizledi. Çalışma öncesi kaldırımı şeritle kapatan ekipler, ardından çatıdaki buzları tek tek kırdı. Kaldırıma düşen buz parçalarını ise esnaf iş yerinin önünden temizledi.

KAZMA KÜREKLERLE BUZLARI KIRDILAR

Kars'ta ise havaların soğuk gitmesi ile birlikte buz tutan kaldırımlar belediye işçilerinin kontrolünde temizleniyor. Şehrin her yanına dağılan buz timi, demir küreklerle kaldırımdaki buzları kırarak . vatandaşların kayıp düşmelerine engel olmaya çalışıyor. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:37 Kaynak: DHA

Erzurum, Kars, Güncel
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