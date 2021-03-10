Erzurum ve Kars'ta Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.
Erzurum'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere gidip ibadet etti.
Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen vatandaşlar, Kovid-19'un insanlığın hayatından çıkması için yapılan duaya "amin" dedi.
Miraç Kandili dolayısıyla Kars'ta da camilerde programlar düzenlendi.
Kentte tarihi Evliya Camisi'ndeki kandil programında vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.
Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı, dua etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi - Son Dakika