Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

02.04.2022 10:22
Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum'da son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları ve kırsal bölgelerdeki kar yağışı sonucu 25 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Tekman ve Hınıs ilçelerinde olmak üzere kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

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Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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