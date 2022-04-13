Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 331 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 331 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

13.04.2022 10:43
Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 331 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 331 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 331 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da akşam başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle 328 mahalle ile mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

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Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 331 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 331 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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