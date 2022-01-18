Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye ekipleri cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise özellikle şehirlerarası yolların yüksekte kalan bölümlerinde mücadele çalışması yürüttü.
Kars'ta da akşam saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı.
Yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler kontrollü şekilde kara yollarında ilerledi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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