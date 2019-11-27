Son Dakika Haberleri: Erzurum ve Kars'ta kar yağışı kentleri beyaza bürüdü
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Erzurum ve Kars'ta kar yağışı kentleri beyaza bürüdü

6 saat önce

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı kentleri beyaza bürüdü, System.String[]

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde gün içinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Erzurum kent merkezini beyaza bürüdü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.


Kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.

Kars

Kars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Öte yandan Kars- Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.

Erzurum, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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