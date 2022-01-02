Soğuk hava ile kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Erzurum ve Kars'ta devam eden dondurucu soğuklar ile aralıklı kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı ile soğuk havanın etkisiyle araçlarının camlarında oluşan buz ve karları temizledi.

Dondurucu soğuk nedeniyle kentteki bazı bina çatılarında ve cami bahçelerindeki şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışıyla birlikte tarihi mekanlar da beyaza büründü.

Kaldırımlarda ve yollarda biriken karları temizlemek için belediye ekipleri çalışma başlatırken, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise karayollarında buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.