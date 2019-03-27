Son Dakika Haberleri: Erzurum ve Kars'ta Ulaşıma Kar Engeli

Erzurum ve Kars'ta Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Kar yağışı nedeniyle Kars ve Erzurum'da 33 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum ve Kars'ta Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Kar yağışı nedeniyle Kars ve Erzurum'da 33 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte kar ve tipi nedeniyle 31 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kentte çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da kar yağışı yüzünden Arpaçay ilçesi Bacıoğlu ile Sarıkamış'ın Yarkaya köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Kars, Erzurum, Kar, Güncel
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