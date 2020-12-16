Erzurum ve Kars'ta yoğun sis - Son Dakika

SON yıllarının en sıcak ve yağışsız aralık ayının yaşandığı Erzurum ve Kars 'ta, sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentler, sisten görünmez oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen yıllarda kış ayının şiddetli soğuklar yaşanan aralık ayı, bu yıl şaşırtıyor. Kar yağışının çok az olduğu bölgede hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteorolojiden alınan verilere göre bölgede dün gece en düşük sıcaklıklar 0 ve üzerinde gerçekleşti. 4,5 derece ile Muş bölgenin en sıcak kenti olurken Iğdır'da en düşük sıcaklık 3,7 olarak gerçekleşti. Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede dün gece ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu: Ağrı 2,9, Ardahan 0,3, Erzincan 1,7, Erzurum 0, Iğdır 3,7, Kars 0, Muş 4,5.

ERZURUM SİSTEN GÖRÜNMEDİYöre insanı tarafından 'kara kış' olarak isimlendirilen aralık ayında Erzurum'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Aralık ayında en düşük hava sıcaklığının 0 derece seyretmesi vatandaşları da şaşırtıyor. Kar yağışının ardından ısınan hava kent merkezinde yoğun sise yol açtı. Yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştügü kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı. 3 bin 271 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı, sis nedeniyle görünmez oldu. KARS'TA SİS ETKİLİ

Kars, kent merkezi kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. En düşük hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sis etkili oldu. Kar ve buzların eridiği Kars'ta sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle oluşan kırağılar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

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