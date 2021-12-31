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ERZURUM VE MUŞ'TA DEAŞ OPERASYONU; 8 GÖZALTI - Son Dakika

ERZURUM VE MUŞ'TA DEAŞ OPERASYONU; 8 GÖZALTI

31.12.2021 18:47

ERZURUM merkezli Adana ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ERZURUM merkezli Adana ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda da 4 şüpheli yakalandı.

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Erzurum merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum, Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyonda özel harekat timleri ile terörle mücadele şube ekiplerince Murat S., İpek D., Abdullah U. ve Ahmet E. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler, 'silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etmek ve Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna'a muhalefet suçlarından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, evlerinde çok sayıda dijital materyal ile örgütsel içerikli doküman ele geçirilen şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ÇOCUKLARINI MEB OKULLARINA GÖNDERMİYORLARDI

Muş'ta da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 4 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara göndermedikleri tespit edilen şahısların adreslerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs yakalanmıştır. Şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda sözde bayrak, kitap ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: ERZURUM, (DHA)-

ERZURUM VE MUŞ'TA DEAŞ OPERASYONU; 8 GÖZALTI
ERZURUM VE MUŞ'TA DEAŞ OPERASYONU; 8 GÖZALTI
ERZURUM VE MUŞ'TA DEAŞ OPERASYONU; 8 GÖZALTI

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Erzurum, Terör, DEAŞ, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM VE MUŞ'TA DEAŞ OPERASYONU; 8 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERZURUM VE MUŞ'TA DEAŞ OPERASYONU; 8 GÖZALTI - Son Dakika
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