Erzurum ve Tunceli'de 65 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet - Son Dakika
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Erzurum ve Tunceli'de 65 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet

7 saat önce

Erzurum ve Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları belediye ve valilikçe karşılanıyor.

Erzurum ve Tunceli'de 65 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet, System.String[]

Erzurum ve Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları belediye ve valilikçe karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçları Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çözüme kavuşturuluyor.

Vatandaşların "444 16 25" numaralı belediye çağrı merkezini arayıp talepte bulunmaları üzerine alışveriş başta olmak üzere günlük ihtiyaçları ekiplerce gideriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, çağrı merkezinin 65 yaş ve üstü ile hastalığı bulunan vatandaşlar için tam kapasite ile çalıştığını belirtti.

Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını bu çağrı merkezine rahatlıkla ulaştırabileceklerini anlatan Sekmen, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın alışverişleri de dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını anında gideriyor. Medeni diye geçinen çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşlı insanlar virüsle adeta baş başa bırakılırken, ülkemizde yaşlı vatandaşlarımıza karşı büyük hassasiyet gösteriliyor." dedi.

Sekmen, koronavirüse karşı hassas bir eylem planı yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar kapsamında yaşlı vatandaşlarımıza özel hizmet alternatifleri ortaya koyuyoruz. Çünkü yaşlı vatandaşlarımıza yönelik önceden beri birçok sosyal içeriğe sahip hizmetleri zaten veriyorduk. Bu manada ihtiyaçlara dair en güncel verilere de sahibiz. Dolayısıyla bu veri altyapısından da istifade etmek suretiyle nerede ne kadar yaşlı vatandaşımız var ve onların ne tür ihtiyaçları bulunuyor, hepsini biliyoruz. Bu doğrultuda çağrı merkezimiz üzerinden gerekli bilgi akışını sağlıyor ve vatandaşlarımıza anında ulaşıyoruz. Çağrı merkezimizin 7/24 esasıyla hizmet vereceğinin ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin bilinmesini istiyoruz."

Tunceli

Tunceli'de ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

Polis, jandarma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanlarından oluşturulan ekipler, 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim ediyor.

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli merkez ile Pülümür, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde Vefa Sosyal Destek Grupları görev başında. Arkadaşlarımız 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını evlerinde karşılayıp dua alıyorlar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:26 Kaynak: AA

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