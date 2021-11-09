Adıyaman'dan 4 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi - Son Dakika

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Malatya 'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından Adıyaman 'dan arama kurtarma araçlarıyla 4 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi.

İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur