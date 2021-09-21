Üye Girişi
Erzurum vergi tahakkukunda 1'inci sırada - Son Dakika

Erzurum vergi tahakkukunda 1'inci sırada

21.09.2021 09:53
Erzurum vergi tahakkukunda 1'inci sırada, System.String[]

Erzurum'da tahakkuk eden 2 milyar 88 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 271 milyonluk dilimi tahsil edildi.

Erzurum'da tahakkuk eden 2 milyar 88 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 271 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 60,86 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Ağustos ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da tahakkuk eden 2 milyar 88 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 271 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 60,86 olarak gerçekleşti

Erzurum Ağustos Ayı Verileri

Erzurum Ağustos ayı vergi tahsilat oranı yüzde 60,86 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 4'üncü sırada yer aldı.

Ağustos Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos 2021 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 60,86, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 60,70, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 60,47, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 51,95 oldu.

Ağustos Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 2,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,6 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 4,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 13,3 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15,66 olarak aktarıldı

Ağustos Ayı Erzurum'un Bölgesel Payları

Bu yılın Ocak - Ağustos ayları bölümünde tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 1.2 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,6 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2,8 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 6,9 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 18,36'lık pay edindi.

Ağustos Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 75,61, Ağrı'da yüzde 63,86, Kars'ta yüzde 62,81, Erzurum'da yüzde 60,86, Ardahan'da yüzde 59,98, Erzincan'da yüzde 59,08, Bingöl'de yüzde 54,08, Elazığ'da yüzde 57,24, Muş'ta yüzde 53,87, Malatya'da yüzde 53,73, Bitlis'te yüzde 48,27, Iğdır'da yüzde 41,31, Van'da yüzde38,48, Hakkari'de yüzde 29,64 olarak açıklandı. - ERZURUM

Erzurum vergi tahakkukunda 1'inci sırada

Doğu Anadolu, Türk Lirası, Erzurum, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum vergi tahakkukunda 1'inci sırada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı 11:20 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL 11:15 Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılacak! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzacıya alınmadı 11:13 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılacak! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzacıya alınmadı
Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler 11:06 Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı 10:53 Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak 10:40 Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek 09:54 Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek

Son Dakika Haberleri
11:19 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı
11:16 Son dakika! Altın güne düşüşle başladı, 488 liradan işlem görüyor
11:14 Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
11:10 Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir
11:06 Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler
11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak
10:53 Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı
10:39 Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak
10:38 Türkiye'nin yerli aracı TOGG, Teknofest'te ziyaretçilerini bekliyor
10:35 Son dakika: Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten alıcıyla buluşuyor
Bu akşam Adana Demir maçına çıkacak Beşiktaş'ta 6 sakat var! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorlanıyor Bu akşam Adana Demir maçına çıkacak Beşiktaş'ta 6 sakat var! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorlanıyor         
11:24
Son dakika! Altın güne düşüşle başladı, 488 liradan işlem görüyor Son dakika! Altın güne düşüşle başladı, 488 liradan işlem görüyor         
11:17
Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:15
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak         
11:00
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi         
10:23
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 11:30:55. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum vergi tahakkukunda 1'inci sırada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement