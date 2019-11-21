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Erzurum vitamin deposu iğde toplanmaya başladı

6 saat önce

Vitamin deposu iğde toplanmaya başladıErzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çengelli Köyü'nde, iğdeler toplanmaya başladı.

Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çengelli Köyü'nde, iğdeler toplanmaya başladı. Vitamin deposu olan iğneyi dalından sırıklarla dökerek toplayan köylüler, kışın tükettiklerini söyledi. İğdenin oldukça lezzetli olduğunu belirten köylüler, birçok hastalığa da şifa olduğunu belirtti.

Oltu ilçesinin Çengelli Köyü'nde kasım ayıyla birlikte başlayan iğde mesaisi sürüyor. C vitamini için zengin olan ve kış aylarında tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilen iğdeyi toplamak için köylüler, uzun uğraşlar veriyor. Bazı vatandaşlar iğdeyi uzun sırıklarla toplarken, bazıları da ağaca çıkarak dalları sallayanların döktükleri iğdeleri aşağıdan topluyor. Evlerine götürdükleri iğdeleri kış aylarında tükettiklerini belirten Abdurrezak Aydemir, Her yıl kasım ayında iğde dediğimiz ürünü toplamak için çalışırız. Ağaçlardan topladığımız iğdeleri uzun kış gecelerinde çayla birlikte tüketiriz. Çok faydalı bir meyvedir. Herkesin yemesini ve bu meyveyi kış aylarında sürekli tüketmelerini tavsiye ederim dedi.

Erzurum vitamin deposu iğde toplanmaya başladı

Erzurum, Oltu, İğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
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