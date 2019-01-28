Erzurum Yaban Hayat İçin Karlı Dağları Aştılar

Kış şartlarının ağır geçtiği Erzurum'da Dar'ul Erkam Kur'an Okulu Derneği'nin '-30 Derecede Yaşamak!

Kış şartlarının ağır geçtiği Erzurum'da Dar'ul Erkam Kur'an Okulu Derneği'nin '-30 Derecede Yaşamak!' sloganıyla düzenlediği 'Sen de ekmeğini, buğdayını al gel' kampanyasına kentteki Ejder ve Macera Off-Road Kulüpleri de destek verdi. Yoğun kar yağışı altında yüklenen yemlerle yola çıkan ekipler yaklaşık 30 santimetreyi geçen kar kalınlığının bulunduğu araziyi 4x4 araçlarıyla aşmayı başardı



Son yılların en çok yağış alan kış mevsimini geçiren Erzurum'da yaban hayvanlarının açlıktan ölmemesi için Dar'ul Erkam Kur'an Okulu Derneği kampanya düzenledi. Öğrencilerin ve üyelerin yem topladığı derneğe Ejder ve Macera Off-Road Kulüpleri ile AKUT ulaşım desteği verdi. Derneğin Palandöken İlçesi Yıldızkent semtindeki binasında toplanan ekmek, buğday ve sakatattan oluşan yemler yoğun kar yağışı altında arazili araçlara yüklendi. Grup daha sonra zorlu kış koşullarının etkili olduğu karlı dağlara doğru yola çıktı. Yaban hayvanların yoğun olduğu Yakutiye İlçesi Ferhat-Şirin Mağaraları bölgesine ulaşmayı hedefleyen ekipler, yer yer 30 santimetreyi geçen kar engelini araçlarıyla aşmayı başardı. Kara saplanan araçlarını birbirlerine destek olarak kurtaran ekipler daha sonra araziye ekmek, buğday ve sakatat bıraktı. Bölgede belirli aralıklarla araziye yem bırakan ekipler, bazen de kar topu oynayarak karın eğlencesini çıkardı.



Dar'ul Erkam Kur'an Okulu Derneği Başkanı Avukat Ümmet İlhan, Kardeşlerimizle beraber doğada yaşayan canlıları destekleme için yem desteği sağlamak istedik. İlimizdeki Ejder ve Macera Off-Road Kulüpleri ile AKUT araçlarıyla bize ulaşım desteği verdi. Temin ettiğimiz ekmek, yem, et ve kemikleri doğaya bıraktık. Bu alanda toplumda bir hassasiyet oluşsun istedik dedi.



Yaban hayatı yemleme çalışmasına arazili cipiyle katılan Ejder Off Road Kulübü'nden Şafak Seda Marancıgil, yaban hayata destek amacıyla düzenlenen kampanya araçlarıyla destek verdiklerini belirtti. Etabın çok zorlu olduğunu belirten Marancıgil, Etap bayağı zorluydu, bizim araçlarımız uygun olduğu için bu zorlukları kolaylıkla geçebildik. Yaptığımız faaliyetin verdiği memnuniyetin yanısıra doğa şartları bizi zorladıkça daha çok eğlendik diye konuştu.



Zorlu doğa şartlarını aşarak yem bırakan grup daha sonra aynı yoldan Erzurum'a geri döndü.

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