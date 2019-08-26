Son Dakika Haberleri: Erzurum yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı-2
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Erzurum yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı-2

58 dakika önce

Erzurum Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı-2.

Erzurum Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı-2

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:02 Kaynak: DHA
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