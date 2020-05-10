ERZURUM Yasak kalktı mezarlığa koştular - Son Dakika

Yasak kalktı mezarlığa koştular

CORONA virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan bazıları mezarlığı giderek eşlerini ziyaret etti.

Erzurum'da corona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlardar bazıları iznin verildiği 11.00-15.00 saatleri arasında mezarlık ziyareti yaptı. Uzun süredir gidemedikleri mezarlıkta bol bol dua eden 65 yaş ve üzeri kişiler, özgürlük kadar güzel bir şey olmadığını söyledi. 1967 yılında yaşamını yitiren eşi Raif Günaçtı'yı oğlu Eşref Günaçtı ile birlikte ziyaret eden Melahat Günaçtı (75), "Sokağa çıkma yasağı sebebiyle bugüne kadar gelemedik. Yasak kalkınca oğlum beni mezarlık ziyaretine getirdi. Bayramda izin vermezler diye bugünden mezarlık ziyareti yapalım dedik" dedi.

Pandemi hastalığı sebebiyle annesinin uzun süredir dışarı çıkamadığını belirten Eşref Günaçtı, "65 yaş üzeri için tedbirler vardı. 65 yaş için tedbir kaldırılınca babamın ziyaretine geldik. Bayramdan önce ziyaret edelim dedik, hem de annem çıksın yürüsün istedim. İnşallah bayramda yaşlılar için 3-5 saat izin verilirse yine bir ziyaretimiz olur" diye konuştu.