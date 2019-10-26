Son Dakika Haberleri: Erzurum yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
Son Dakika Güncel Erzurum yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi

Erzurum yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi

31 dakika önce

YAVRU ATMACA AYAKKABI DÜKKANINA GİRDİErzurum'un Oltu İlçesi'nde yorgun düşen yavru atmaca ayakkabı mağazasına girdi.

YAVRU ATMACA AYAKKABI DÜKKANINA GİRDİ

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde yorgun düşen yavru atmaca ayakkabı mağazasına girdi. İşyeri sahibi İbrahim Aslan tarafından yiyecek verilen atmaca, karton kutuyla götürüldüğü yaban hayatı koruma sahasında doğaya bırakıldı.

Oltu ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi 3'üncü cami sokakta ayakkabı mağazası işleten İbrahim Aslan, 23 Ekim günü sabah saatlerinde işyerini açtıktan sonra cama bir şeyin çarptığını gördü. İşyerinin camına çarpanın yavru atmaca olduğunu gören İbrahim Aslan, kuşu düştüğü yerden alarak içeriye götürdü. İbrahim Aslan ve arkadaşı Yüksel Ayyıldız, yaralı olabileceğini düşündükleri yavru atmacayı veterinere muayene ettirdi. Veteriner hekimin aç kaldığını söylediği atmacayı yeniden işyerine götüren Aslan ve Yıldız, kasaptan kıyma alarak karnını doyurdu. Bir süre sonra kendine gelen atmacayı karton bir kutuya koyan iki arkadaş ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Yaban Hayatı Koruma sahasına götürerek doğaya bıraktı. Karton kutudan çıkan yavru atmaca özgürlüğe kanat çırptı.

Erzurum yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi

Erzurum, Yaban, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 26 Ekim 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den CHP'yi zora sokacak İstanbul çıkışı: Ders çıkarmadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:15:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]