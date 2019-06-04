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ERZURUM Yaylada ilkbahar yeni başladı

51 dakika önce

Yaylada ilkbahar yeni başladıErzurum'un Oltu İlçesi'ndeki 1900 rakımlı Terpink Yaylası'nda ilk bahar yeni başladı.

Yaylada ilkbahar yeni başladı
Erzurum'un Oltu İlçesi'ndeki 1900 rakımlı Terpink Yaylası'nda ilk bahar yeni başladı. Üzerindeki karların eridiği yaylasını rengarenk çiçekler ve yeşil bitki örtüsü kapladı.
Oltu İlçesi'ne 25 kilometre mesafedeki 1900 rakımlı Kırdağı'nın eteklerindeki Terpinik Yaylası, havaların ısınmasıyla birlikte beyaz örtüsünden sıyrılarak yeşil bir renge boyandı. Rengarenk çiçeklerin açtığı yaylada buz gibi suların aktığı dereler adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Doğaseverler, yaylada adeta iki mevsim yaşandığına şahit oluyor. Bir yerde henüz daha erimeyen kar kütleleri bir yerde rengarenk çiçeklerin bir tablo gibi durduğunu belirten Oltulu Fuat Demir, Türkiye'nin bir çok bölgesi Afrika sıcaklarının etkisini yaşarken yaylada serin bir havanın hakim olduğunu söyledi.
ERZURUM Yaylada ilkbahar yeni başladı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:24 Kaynak: DHA
Oltu, Güncel
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