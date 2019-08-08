ERZURUM YEMİN TÖRENİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç'ın boşanma dilekçesi ortaya çıktı

Usta sanatçı Gönül Yazar'dan aşk itirafı: 1 aydır hayatımda biri var

2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu