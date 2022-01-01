ERZURUM YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI - Son Dakika

ERZURUM, yeni yılın ilk gününe kar yağışıyla merhaba dedi. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Aralık ayının yaklaşık 15 gününü Sibirya soğuklarının etkisi altında geçiren Erzurum'da 2022'nin ilk saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar hafif bir şekilde devam etti. Beyaza bürünen kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Aralık ayının son günlerini soğuk hava altında geçirdiklerini belirten vatandaşlar, yeni yılın karla birlikte başladığını söyledi. Bu arada yeni yılın ilk gününde Erzurum'da en düşük hava sıcaklıkları şöyle gerçekleşti

Erzurum merkez -11.4, Çat -15.5, Şenkaya -9, Uzundere -4.1, Tortum -7.6, Tekman -21.7, Pazaryolu -5.5, Pasinler -14.3, Olur -4.9, Oltu -6.2, Narman -6.9, Köprüköy -13.9, Karaçoban -14.3, Karayazı -13.6, İspir4.5, Pınıs -20.6, Horasan -14.9, Aşkale -12.5, Aziziye -14.1.