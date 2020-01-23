Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği - Son Dakika
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Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği

6 saat önce

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Erzurum Palandöken'i ele geçirmeye hazırlanıyor.

Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği, System.String[]

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Erzurum Palandöken'i ele geçirmeye hazırlanıyor.


8 Şubat Cumartesi günü binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Türkiye'nin uluslararası turizme açılan yüzü ve 2018'de dünyanın en iyi 40 kayak merkezi arasında gösterilen Palandöken'de heyecanlı ve farklı bir kış sporu deneyimi yaşayacak.


Palandöken'le birlikte aynı anda Kartalkaya, Erciyes ve Uludağ'da da gerçekleştirilecek benzersiz etkinlikte katılımcılar hem yarışacak hem de eğlenecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun'a katılmak isteyen herkes redbull.com.tr/homerun adresinden başvurabilecek.


Palandöken ile birlikte Erciyes, Kartalkaya ve Uludağ'da gerçekleştirilecek, spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikte, amatör ve profesyonel sporcular, heyecanlı ve farklı bir kış sporu deneyimi yaşayacak. Red Bull Homerun, kayıtların açıldığı ilk haftada Erzurum'daki 100'den fazla ekstrem spor ve adrenalin tutkunundan başvuru aldı.


Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor. - ERZURUM

Palandöken, Red Bull, Erzurum, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
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