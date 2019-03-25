Son Dakika Haberleri: Erzurum Yırtıcı Kuşlardan Kaçan Keklik İnsanlara Sığındı

Erzurum Yırtıcı Kuşlardan Kaçan Keklik İnsanlara Sığındı

17 dakika önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde yırtıcı kuşların saldırısına uğrayan yavru keklik, insanlara sığınarak canını kurtardı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yırtıcı kuşların saldırısına uğrayan yavru keklik, insanlara sığınarak canını kurtardı. Üç gün evde beslenen keklik, daha sonra doğaya salındı.Oltu ilçesinde yırtıcı doğanın saldırısından kaçan yavru keklik Karabekir Mahallesinde Kehribar Kent Sitesi D blokun havalandırma camından içeri girerek kurtuldu. Apartman içerisine sığınan kekliği bulan Avukat Muharrem Kalyon, üç gün boyunca evinde besledi. Karton kutudan yaptığı evde baktığı kekliğin normale döndüğünü gören Kalyon, kutu içerisinde doğaya götürdü. Kalyon, yavru kekliği yaban hayatı koruma sahasında doğaya bıraktı.Yavru kekliği apartmanın bir köşesine sığınmış halde bulduğunu söyleyen Avukat Muharrem Kalyon, Saldırıda kanadından hafif şekilde yaralanan keklik çok korkmuştu. Adeta bizlere sığındı. Bizde onu iyileştirdikten sonra doğaya bıraktık dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

Oltu, Erzurum, Güncel
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